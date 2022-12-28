В Волгоградской области обнаружена партия опасного сливочного масла Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Волгоградской области сотрудники Россельхознадзора обнаружили партию опасного сливного масла. Как сообщил сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального надзорного ведомства, декларацию с нарушениями нашли благородя системе «Сервис регистрации деклараций о соответствии»

- Должностными лицами при анализе действующих деклараций о соответствии ООО «Любимый город» выявлена декларация о соответствии на сливочное масло, принятая на основании протоколов испытаний, в которых отсутствуют исследования на антибиотики, - уточнили в ведомстве.

Это является грубым нарушением регламента о безопасности продукции. Партия масла не поступила на прилавки магазинов – Россельхознадзор признал декларацию недействительной.