На трассе в Волгоградской области один человек погиб в ДТП с кроссовером и фурой

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Вечером 27 декабря в Волгоградской области произошло смертельное ДТП. В 21.13 на трассе «Волгоград – Каменск-Шахтинский» в Суровикинском районе на разделительной полосе столкнулись Kia Sorento под управлением 51-летнего водителя и фура Mercedes-Benz, за рулем которой был 37-летний мужчина. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Удар был страшной силы, кроссовер превратился в груду металла, фура вылетела с дороги. От полученных травм на месте происшествия скончался водитель Kia Sorento.

Напомним, накануне в Волгограде в ДТП пострадали четверо молодых людей. Машина с ними влетела в столб.