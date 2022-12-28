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НовостиПроисшествия28 декабря 2022 9:01

На трассе в Волгоградской области один человек погиб в ДТП с кроссовером и фурой

Автомобили столкнулись на разделительной полосе
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Вечером 27 декабря в Волгоградской области произошло смертельное ДТП. В 21.13 на трассе «Волгоград – Каменск-Шахтинский» в Суровикинском районе на разделительной полосе столкнулись Kia Sorento под управлением 51-летнего водителя и фура Mercedes-Benz, за рулем которой был 37-летний мужчина. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Удар был страшной силы, кроссовер превратился в груду металла, фура вылетела с дороги. От полученных травм на месте происшествия скончался водитель Kia Sorento.

Напомним, накануне в Волгограде в ДТП пострадали четверо молодых людей. Машина с ними влетела в столб.