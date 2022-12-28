Под Волгоградом 61-летнего сторожа турбазы насмерть сбила его же «девятка»

СК проводит проверку. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи Камышина выясняют обстоятельства гибели 61-летнего сторожа одной из турбаз у села Дубовочка. Тело мужчины несколько дней назад нашел его сменщик. Как сообщил сайту volgograd.kp.ru руководитель Следственного отдела по городу Камышину Сергей Наумов, мужчину могла насмерть задавить его же «девятка».

По предварительной информации, в день трагедии сторож находился на рабочем месте, куда приехал на «ВАЗе». Он решил почистить снег, забыв поставить машину на ручной тормоз. В процессе этого легковушка покатилась, сторож поскользнулся на обледеневшей земле и упал под колеса автомобиля, впоследствии скончавшись от полученных травм. В его руках остался скребок.

- По данному факту организована проверка, - уточнил полковник юстиции Сергей Наумов.