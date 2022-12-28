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НовостиПроисшествия28 декабря 2022 8:25

На юге Волгограда компания молодежи влетела на машине в столб

Четверо парней и девушек от 18 до 20 лет оказались в больнице
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В больницу попали две девушки и двое парней

В больницу попали две девушки и двое парней

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне в Волгограде компания молодежи пострадала в ДТП. 27 декабря в Кировском районе 18-летний парень за рулем «ВАЗ-2112» напротив дома №354 на улице Лазоревой не справился с управлением и влетел в столб ЛЭП. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В результате происшествия травмы получили 4 человека. В больницу госпитализировали водителя «двенашки», а также 20-летнего парня и двух 18-летних девушек.