На юге Волгограда компания молодежи влетела на машине в столб

В больницу попали две девушки и двое парней Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне в Волгограде компания молодежи пострадала в ДТП. 27 декабря в Кировском районе 18-летний парень за рулем «ВАЗ-2112» напротив дома №354 на улице Лазоревой не справился с управлением и влетел в столб ЛЭП. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В результате происшествия травмы получили 4 человека. В больницу госпитализировали водителя «двенашки», а также 20-летнего парня и двух 18-летних девушек.