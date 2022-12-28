Волгоградец украл гараж и сдал на металл

Украденный гараж вернется к владельцу. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Перед Новым годом 43-летний житель поселка Саши Чекалина Волгограда обнаружил, что у него украли металлический гараж, стоявший у дома. Мужчина обратился в полицию. Вскоре по горячим следам задержали похитителя, им оказался ранее судимый за тяжкие преступления житель Кировского района, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по региону.

Как оказалось, похититель нанял манипулятор. При помощи спецтехники металлический гараж погрузили и увезли в Красноармейский район. Там его приняли в пункте приема металлолома. Но отпраздновать Новый год на вырученные деньги волгоградцу не удастся. На него завели уголовное дело за кражу и поместили под арест в СИЗО. А украденный гараж вернется к владельцу.