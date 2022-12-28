В Волгоградской области назвали даты досрочных выплат январской пенсии

Волгоградские пенсионеры получат январскую пенсию досрочно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из-за новогодних праздников жители Волгоградской области январские пенсии и социальные выплаты получат досрочно. Деньги будут перечислены волгоградцам до конца декабря, рассказали сайту volgograd.kp.ru в Пенсионном фонде России.

- В случае получения пенсий и иных социальных выплат через кредитные организации (дата выплаты - 3, 4 и 11 число) пенсия и иные социальные выплаты за январь 2023 года также будет перечислена досрочно - 29 декабря 2022 года, - отметили в ПФР.

Почта будет разносить январские пенсии и соцвыплаты по графику – с 3 января. Если выплаты назначены на 21 число, то они поступят на счет волгоградских пенсионеров в установленную дату.

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