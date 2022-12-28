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НовостиОбщество28 декабря 2022 8:05

В Волгоградской области назвали даты досрочных выплат январской пенсии

Волгоградцы получат пенсию до конца декабря
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Волгоградские пенсионеры получат январскую пенсию досрочно

Волгоградские пенсионеры получат январскую пенсию досрочно

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из-за новогодних праздников жители Волгоградской области январские пенсии и социальные выплаты получат досрочно. Деньги будут перечислены волгоградцам до конца декабря, рассказали сайту volgograd.kp.ru в Пенсионном фонде России.

- В случае получения пенсий и иных социальных выплат через кредитные организации (дата выплаты - 3, 4 и 11 число) пенсия и иные социальные выплаты за январь 2023 года также будет перечислена досрочно - 29 декабря 2022 года, - отметили в ПФР.

Почта будет разносить январские пенсии и соцвыплаты по графику – с 3 января. Если выплаты назначены на 21 число, то они поступят на счет волгоградских пенсионеров в установленную дату.

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