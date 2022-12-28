В Волгограде умерла пострадавшая от взрыва газа в Иловле 52-летняя женщина

Дом разрушило взрывом полностью. Фото: прокуратура ВО

В реанимации больницы скорой медпомощи №25 Волгограда накануне скончалась пострадавшая 24 декабря от взрыва газа в частном доме в Иловле 52-летняя женщина. Ее 15-летняя дочь погибла во время обрушения дома, муж в больнице, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области.

- 52-летняя женщина скончалась в реанимации больницы № 25 несмотря на усилия врачей. Супруг продолжает лечение в Иловлинской ЦРБ, состояние средней степени тяжести, - рассказали в облздраве.

Напомним, взрыв в частном доме в Иловле прогремел ранним утром. В гараже на цокольном этаже, стоял автомобиль на газовом оборудовании, которое, по предварительным данным, оказалось неисправным. От сильного взрыва дом, в котором находились мать, отец и дочь-подросток, обрушился полностью. Под завалами погибла 15-летняя девочка, позже в больнице умерла ее мать. Выжил только глава семейства.

Следователи возбудили уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности. Глава СК России Александр Бастрыкин взял расследование на личный контроль.