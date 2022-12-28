В Волгограде за картельный сговор при благоустройстве парка Гагарина оштрафовали МБУ «Северное»

Решение о штрафе в 20 млн рублей вступило в силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде МБУ «Северное» оштрафовали за картельный сговор при благоустройстве парка культуры и отдыха имени Гагарина в Краснооктябрьском районе. После проверки прокуратуры были выявлены нарушения антимонопольного законодательства при заключении муниципального контракта. Во время электронного аукциона в картельный сговор вступили «Северное» и ООО «ГК «ВСП-Сервис» для заключения договора по максимальной цене 140 млн рублей и подписания контракта субподряда с ООО «ГК «ВСП-Сервис». Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

На ООО «ГК «ВСП-Сервис» и МБУ «Северное» были возбуждены административные протоколы. Бюджетное учреждение региональное УФАС оштрафовало на 20 млн рублей. «Северное» не согласилось с решением и обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области, который апелляционную жалобу оставил без удовлетворения. Постановление УФАС о штрафе осталось без изменений и вступило в законную силу.

Также антимонопольный орган оштрафовал на 1,5 млн рублей ООО «ГК «ВСП-Сервис». Решение не вступило в силу в связи с обжалованием юридическим лицом.

- Кроме того, прокуратурой инициировано привлечение к уголовной ответственности виновных лиц по ст.178 УК РФ (ограничение конкуренции), - отметили в ведомстве.