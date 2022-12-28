Жители Волгограда до Нового года хотят доделать ремонт, выздороветь и влюбиться

Не все волгоградцы успели купить подарки к Новому году Фото: Михаил ФРОЛОВ

До Нового года остается всего несколько дней. У волгоградцев предпраздничная суета в самом разгаре. Жители Волгограда рассказали о своих главных предновогодних делах. 15% горожан хотят успеть купить подарки родным и друзьям, 9% - сделать уборку, рассказали сайту volgograd.kp.ru аналитики портала SuperJob. 7% респондентов надеются нарядить елку и доделать ремонт. Сейчас в регионе высокая заболеваемость разными вирусами, поэтому 4% волгоградцев хотят успеть выздороветь ко встрече нового года, столько же участников опроса намерены закончить учебу и отдохнуть.

По 2% жителей Волгограда хотят перед праздниками похудеть, избавиться от долгов и влюбиться. По 1% респондентов надеются успеть сходить к врачу, постричься, починить машину, получить водительское удостоверение, дочитать книгу. А 13% волгоградцев отметили, что уже сделали все предновогодние дела.