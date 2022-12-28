Под Волгоградом открыли мемориальную доску ветерану Великой Отечественной

Памятную доску установили на здании прокуратуры. Фото: прокуратура ВО

В Волгоградской области накануне 80-летия победы Сталинградской битве на здании прокуратуры Калачевского района установили мемориальную доску ветерану Великой Отечественной войны и органов прокуратуры Александру Михайловичу Глухову. Открыли памятную доску прокурор региона Денис Костенко и вдова ветерана. В торжественной церемонии приняли участие глава района, ветераны и работники ведомства, сообщили в прокуратуре региона.

Александр Глухов более 40 лет служил закону. Уроженец Иловлинского района воевал на Сталинградском фронте в составе 902-го стрелкового полка 248-й стрелковой дивизии 28-й армии. В одном из боев был тяжело ранен, отморозил ноги. После госпиталя, в августе 1943 года, его признали негодным для дальнейшей службы.

В 1945-м поступил в юридический институт, с тех пор его жизнь была связана с прокуратурой. Ушел на пенсию он с поста прокурора Калачевского района. Среди многочисленных наград ветерана - орден Славы III степени, орден Отечественной войны I степени, медаль «За оборону Сталинграда». Он ушел из жизни в марте 2016 года.