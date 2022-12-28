Под Волгоградом задержали двух рецидивистов за 18 краж из магазинов

На мужчин возбудили уголовные дела Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полиция Волгоградской области задержала двух рецидивистов, подозреваемых в серии краж из магазинов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, 32-летний камышанин и 43-летний житель Руднянского района за 5 месяцев совершили 18 краж из разных торговых точек.

- По ночам они подъезжали к магазинам, не оборудованным охранными сигнализациями и, взломав дверь, либо отжав створки окна, проникали внутрь. Объектом их посягательств в основном служили денежные средства, но иногда подельники похищали продукты, ноутбуки и иные товарно-материальные ценности, - уточнили в полиции.

Мужчины часто вызывали такси, чтобы увезти наворованное. Именно в этом транспорте их и поймали. Стражи порядка установили, что мужчины украли порядка 700 тысяч рублей. Один во всем сознался, второй отрицает вину. Сообщникам грозит по 6 лет тюрьмы.