На дорогах Волгограда снегоуборочные машины работают с полуночи

Снег не вызвал дорожного коллапса в Волгограде 28 декабря

Волгоградцы дождались снега в уходящем году. Осадки в Волгограде начались ночью 28 декабря. Из-за мокрого снега и возможного гололеда на дороги города вышла спецтехника. Снегоуборочные машины начали работать с полуночи. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в мэрии, магистрали обрабатываются песко-соляной смесью.

Реагенты наносятся на основные дороги города, по маршрутам общественного транспорта, а также на мостах, затяжных подъемах и спусках. Водителей просят ездить аккуратно и учитывать наличие спецтехники на проезжей части.

- До утреннего часа пик обеспечен проезд по всем основным городским магистралям. Но в связи с тем, что обильные осадки продолжаются, техника продолжает работать на этих улицах, - отметили в мэрии.

Дорожного коллапса мокрый снег в Волгограде не вызывал. Около девяти часов утра пробки в городе оценивались в 6 баллов.

Во дворах чистить снег и посыпать тротуары реагентами должны управляющие компании. При некачественной уборке волгоградцы могут пожаловаться в муниципальную жилищную инспекцию.

Напомним, волгоградские спасатели предупредили о неблагоприятных погодных условиях в регионе 28 декабря.