Волгоградский регоператор: режим работы колл-центра в новогодние праздники

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «Ситиматик-Волгоград» поздравляет потребителей с наступающими праздниками и обращает внимание на изменения в режиме работы колл-центра:

1, 2, 7, 8 января – не рабочие дни

3, 4, 5 января с 8:00 до 20:00

6 января с 8:00 до 19:00

с 9 января колл-центр работает в обычном режиме с 8:00 до 20:00 без выходных.

Номера колл-центра остаются прежними: 8 (8442) 23-23-23; 8 (991) 361-11-36.

Отметим, что наименьшее время ожидания ответа специалистов по будням с 18:00 до 20:00, а также в субботу и воскресенье.

Свои обращения жители региона могут также адресовать в «Ситиматик-Волгоград» через форму обратной связи на главной странице официального сайта компании. Здесь же физические лица найдут исчерпывающую информацию по договорам на оказание услуг по обращению с ТКО, о необходимых документах и способах их отправки регоператору на открытие или закрытие, корректировку лицевого счета, перерасчет платы, формы заявлений, все контактные данные и каналы связи с региональным оператором и пр. На главной странице сайта есть отдельная вкладка с информацией для юридических лиц. В разделе сайта «Часто задаваемые вопросы» собраны ответы на наиболее популярные обращения жителей Волгограда и Волгоградской области в адрес регоператора.

Что касается детальной информации по своему лицевому счету за услугу «Обращение с ТКО», то потребитель может ее отслеживать в личном кабинете на сайте АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», где, в том числе, доступна функция дистанционной оплаты коммунальной услуги.