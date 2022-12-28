МЧС предупредило о надвигающихся на Волгоградскую область снегопаде, гололеде и сильном ветре

В Волгограде в среду пойдет снег Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В среду в Волгоградской области ухудшиться погода. 28 декабря прогнозируются гололед, гололедно-изморозевые, снег пойдет как в Волгограде, так и в районах региона. По информации Волгоградского ЦГМС, мокрый снег будет налипать на проводах и деревьях, еще до 15-18 м/с усилятся порывы ветра. Региональный Главк МЧС обратился к волгоградцам с просьбой быть осторожными при неблагоприятных погодных условиях.

В ночь со вторника на среду по области температура воздуха составит 0...-5º, при прояснении -5...-8º, днем +1...-4º, местами +1...+6º. В Волгограде в ночные часы -3...-5º, днем +1...+3º.

Автомобилистам при усилении ветра рекомендуют не парковать машины под деревьями, рекламными щитами и шаткими конструкциями. Нельзя приближаться к оборванным проводам и другим поврежденным энергообъектам. Об авариях на линиях электропередач необходимо звонить в региональную энергетическую компанию по телефону 8-800-100-70-60.

В гололед и снегопад от водителей требуется предельная внимательность, пешеходов просят соблюдать повышенную осторожность при переходе через трассы и рядом с ними.

- В случае возникновения опасной ситуации звоните по телефону пожарно-спасательной службы «101», - подчеркнули в ГУ МЧС России по Волгоградской области.