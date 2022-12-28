Бастрыкин взял на контроль еще одно волгоградское дело. Фото: Кирилл ЧАЩИН

Многодетная мать из города Волжского Волгоградской области обратилась к председателю СК России Александру Бастрыкину за защитой от бывшего мужа, который не раз применял насилие, бил жену и дочь, угрожал убить. Глава следственного комитета РФ поручил руководителю регионального СУ СКР Василию Семенову провести процессуальную проверку и предоставить доклад о ее результатах и принятом решении, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СКР.

- Женщина указывает на многочисленные факты применения насилия, а также угрозы убийством и уничтожением недвижимости. Так, в ходе одного из конфликтов телесные повреждения получила даже ее несовершеннолетняя дочь, - рассказали об обращении волгоградки к главе СКР.

Александр Бастрыкин поставил дело на контроль в центральном аппарате СК России.

Это уже не первое обращение жителей Волгоградской области в высшие эшелоны. Только за последний месяц Бастрыкин поручил провести проверку по более десятку случаев в регионе, в том числе касательно коррупции и разрушения транспортной инфраструктуры областного центра.