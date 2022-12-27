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НовостиОбщество27 декабря 2022 15:11

В Волгограде наградили спасшего семью из горящего дома инспектора ДПС

Полицейскому Евгению Козянину вручили денежную премию
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Полицейскому Евгению Козянину вручили денежную премию

Полицейскому Евгению Козянину вручили денежную премию

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

27 декабря начальник волгоградского главка МВД Дмитрий Вельможко наградил старшего инспектора ДПС Евгения Козянина, спасшего при пожаре многодетную семью. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ведомства, герою вручили благодарность и денежную премию.

- Это настоящий мужской поступок. Уверен, что каждый из наших сотрудников в такой ситуации поступил бы так же. Благодарю за проявленную решительность и отзывчивость! - подчеркнул Дмитрий Вельможко.

Напомним, 21 декабря Евгений ехал на службу и увидел пожар в доме в Кировском районе города-героя. Полицейский первым приехал на место ЧП и помог семье выбраться в безопасное место. Сейчас супругов, которые воспитывают трех дочерей и сына, поселили в муниципальное жилье.