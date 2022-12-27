В Волгограде наградили спасшего семью из горящего дома инспектора ДПС

Полицейскому Евгению Козянину вручили денежную премию Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

27 декабря начальник волгоградского главка МВД Дмитрий Вельможко наградил старшего инспектора ДПС Евгения Козянина, спасшего при пожаре многодетную семью. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ведомства, герою вручили благодарность и денежную премию.

- Это настоящий мужской поступок. Уверен, что каждый из наших сотрудников в такой ситуации поступил бы так же. Благодарю за проявленную решительность и отзывчивость! - подчеркнул Дмитрий Вельможко.

Напомним, 21 декабря Евгений ехал на службу и увидел пожар в доме в Кировском районе города-героя. Полицейский первым приехал на место ЧП и помог семье выбраться в безопасное место. Сейчас супругов, которые воспитывают трех дочерей и сына, поселили в муниципальное жилье.