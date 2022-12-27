В Волгограде 28 декабря временно отключат электричество в двух районах

Электричество отключат на полдня. Фото: Евгения ГУСЕВА

За три дня до Нового года волгоградские энергетики продолжают плановые работы на городских электросетях. Из-за этого тысячи жители двух районов Волгограда 28 декабря 2022 года временно останутся без электричества. Отключат свет в среду в Краснооктябрьском и Советском районах, в последнем отключения затронут большой жилой массив, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Россети Юг».

В Краснооктябрьском районе электричество вырубят в среду с 9.00 до 15.00 по адресам: ул. Былинная, №2-6 и 16, ул. Житомирская, №56-62, 65-73, ул. Летная, №44-48, 50/2, 52-56, ул. Созидательская, №31-41, ул. Телефонная, №16-22, 9, 11, ул. Черниговская, №67-81, 80-96, пер. Черниговский, №3-7 и 4-8.

В Советском районе 28 декабря 2022 года среди коммунальных страдальцев без электричества окажутся жители девяти улиц: ул. Алексеевская, №71-75, 75а, 79, ул. Джамбула Джабаева, №26/2, 26/3, 26/6, 26/7, 26/8, 26/8, 26/9, 26/11, 26/12, 26/15-26/20, 26/27-26/30, 26/32, 26/35-26/37, 26/39-26/41, 26/45-26/48, 28/15, 28/23, 28/31, 28/59, 28/68, 28/70, 44/488 д44/561, 44/569, 44/5601, ул. Криворожская, №37, 41, 4751, 53а, ул. Карагандинская, №3-5, 15, 19, 23, 39-43, 47а, 70, ул. Лемешкинская, №5-19, 6-16, 16а, 18, 20, ул. Логовская, №70-80, ул. Нижне-Чирская, №3а, 3-11, 11а, 13, 15а, 15-25, 12, 14, 14а, 16-29, ул. Петровская, №13, 15, 14-20, ул. Панфиловская, №11а, 11-23. Света не будет с 13.00 до 17.00.