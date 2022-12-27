Волгоградцам не запретят фейерверки на Новый год

Новогодние салюты запрещать волгоградцам не стали. Фото: Олег ЗОЛОТО

В этом году на новогодние праздники во многих городах страны, в том числе в Волгограде, отказались от проведения фейерверков из-за СВО. Но запускать салюты все равно будут почти в каждом дворе. На прямой линии 27 декабря губернатор Волгоградской области высказался о запрете фейерверков: режим повышенной готовности таких ограничений не подразумевает, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

«В рамках работы оперативного штаба мы приняли решение не проводить организованно фейерверки в рамках муниципальных образований, в том числе и область не будет. И считаю это абсолютно правильным. И с точки зрения безопасности, и по этическим причинам», - заявил Андрей Бочаров.

При этом для жителей Волгограда и области запрета на салюты и фейерверки в новогоднюю ночь власти решили не вводить. Режим повышенной готовности, который ввели в регионе указом президента, таких ограничений не подразумевает. По мнению губернатора, в этом вопросе каждый должен хорошо подумать и принять для себя решение.

В некоторых городах, например, в Омске, жителям перечислили места, где частные салюты будут под запретом.

Напомним, в этом году массовых гуляний в новогоднюю ночь и на зимних каникулах в Волгограде вообще не будет. Только праздники для детей у главной городской новогодней елки.

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