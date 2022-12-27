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НовостиОбщество27 декабря 2022 14:19

Волгоградцам не запретят фейерверки на Новый год

Но сами власти организовывать их не будут, заявил губернатор Бочаров на прямой линии
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Новогодние салюты запрещать волгоградцам не стали.

Новогодние салюты запрещать волгоградцам не стали.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В этом году на новогодние праздники во многих городах страны, в том числе в Волгограде, отказались от проведения фейерверков из-за СВО. Но запускать салюты все равно будут почти в каждом дворе. На прямой линии 27 декабря губернатор Волгоградской области высказался о запрете фейерверков: режим повышенной готовности таких ограничений не подразумевает, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

«В рамках работы оперативного штаба мы приняли решение не проводить организованно фейерверки в рамках муниципальных образований, в том числе и область не будет. И считаю это абсолютно правильным. И с точки зрения безопасности, и по этическим причинам», - заявил Андрей Бочаров.

При этом для жителей Волгограда и области запрета на салюты и фейерверки в новогоднюю ночь власти решили не вводить. Режим повышенной готовности, который ввели в регионе указом президента, таких ограничений не подразумевает. По мнению губернатора, в этом вопросе каждый должен хорошо подумать и принять для себя решение.

В некоторых городах, например, в Омске, жителям перечислили места, где частные салюты будут под запретом.

Напомним, в этом году массовых гуляний в новогоднюю ночь и на зимних каникулах в Волгограде вообще не будет. Только праздники для детей у главной городской новогодней елки.

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