Болельщики «Ротора» предложили Андрею Бочарову подписать контракт с Роналду

Фото: СК "Ротор"

Прямая линия губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова не обошлась без вопросов жителей про «Ротор». Волгоградские болельщики поинтересовались, почему так часто меняются игроки и тренеры, а также предложили клубу подписать контракты с Криштиану Роналду и Артемом Дзюбой. И вообще болельщикам было интересно, какие у «Ротора» сейчас цели?

- Мы все должны понимать, невозможно добиваться серьезных результатов, если не будет опоры на местных спортсменов, на местные кадры. Задача, которая стояла и стоит, - это развитие массового и детского спорта, исходя из этого, поиск футболистов, которые могут играть в «Роторе», - Андрей Бочаров подчеркнул, что основу команды должны составлять местные воспитанники. - Задача стоит одна – сформировать костяк «Ротора», который будет способен вывести команду в премьер-лигу. Костяк нужно формировать из молодых футболистов, в значительной части имеющих отношение к волгоградской школе футбола.

Глава региона отметил болельщиков «сине-голубых», которые, несмотря на вылет команды во вторую лигу, остались с ней. По ходу текущего сезона на «Волгоград Арене» некоторые матчи собирали более 20 тысяч зрителей. Болельщики – молодцы, а к футболистам у губернатора есть вопросы.

- В моем понимании, футболистам должно быть стыдно играть плохо. Они должны понять, что им выпала большая честь играть в «Роторе». Если они это не осознают, то играть в «Роторе» они точно не будут. Я вижу одну проблему – это самоотдача игроков, которые должны понимать, что они играют за великий клуб, у которого миллионы болельщиков в Волгоградской области, в других регионах и странах, - заявил Андрей Бочаров.

Что касается глобальной задачи, то она есть у «Ротора». Волгоградская команда должна играть в премьер-лиге, только выход в элиту должен быть поступательным, чтобы избежать того вылета, который случился с «сине-голубыми» в 2021 году.

- Сформировать команду из отдельных спортсменов, понабрать их, выйти в премьер-лигу и оттуда упасть – мы это проходили, этого нам не надо. Считаю, что развитие «Ротора» должно происходить поэтапно и постепенно. Для меня однозначна задача – поэтапный выход в премьер-лигу, поэтому первая цель – выход в первую лигу, закрепиться там и пойти дальше, - рассказал глава области.

Напомним, на зимнюю паузу во второй лиге «Ротор» ушел на третьем месте, отставая от лидирующего «Черноморца» на 8 очков.