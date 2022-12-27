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НовостиОбщество27 декабря 2022 13:04

Бочаров пообещал обследовать все коллекторы и усилить контроль ЖКХ в Волгограде

Об этом заявил на прямой линии 27 декабря губернатор Волгоградской области
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Пока вся пойма перерыта.

Пока вся пойма перерыта.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

На прямой линии 27 декабря губернатор Волгоградской области ответил на несколько вопросов о сфере ЖКХ Волгограда и области. Жителям Котово Андрей Бочаров пообещал полную модернизацию системы водоснабжения. Рассказывая про коммунальный провал после прорыва коллектора в пойме Царицы, глава региона свалил вину на советских инженеров и заявил, что модернизацию магистральных сетей и развитие ЖКХ Волгограда заложат в программу развития на следующие 10 лет, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

- Только за счет тарифа невозможно модернизировать систему ЖКХ. Мы понимаем, что нужны дополнительные решения, , - заявил Андрей Бочаров. - В начале следующего года мы рассмотрим концепцию развития Волгограда на 10-летний период, в которой одним из пунктов будет развитие ЖКХ.

Кроме того, в следующем году в Волгограде должны обследовать все коллекторы и повысить контроль со стороны государства за реализацией проектов в ЖКХ.