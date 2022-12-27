Систему водоснабжения в Котово полностью обновят к 2025 году

С водой проблемы не только в Котово. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На прямой линии 27 декабря 2022 года губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ответил на несколько вопросов о сфере ЖКХ. Жителям Котово глава региона пообещал полную модернизацию системы водоснабжения до 2025 года.

«В течение 2023-2025 годов полностью обеспечим Котово хорошей питьевой водой», - заявил губернатор, отвечая на видео вопрос жительницы райцентра.

В райцентре в 2023 году должны достроить водоочистную станцию, затем заменить почти 40 километров водопровода, по которому сейчас в город идет неочищенная вода из скважин. Положительное заключение Минстроя РФ на этот проект уже есть. Пока же в райцентре жители частного сектора по ночам собирают воду в бочки для полива огородов и бытовых нужд, днем ее часто просто нет.