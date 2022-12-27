Жены и дети участников СВО в Волгограде будут бесплатно ходить на концерты и в театры

Билеты в театры семьи участников СВО получат бесплатно. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Семьи российских военнослужащих, которые участвуют в СВО, смогут бесплатно ходить в театры, на концерты филармонии и другие культурные мероприятия. Важно, чтобы их проводили государственные учреждения культуры региона. Во вторник, 27 декабря такое решение приняли депутаты областной Думы в Волгограде. Региональный парламент внес изменения в закон «О культуре и искусстве в Волгоградской области».

По информации пресс-службы облдумы, право на бесплатное посещение платных культурных мероприятий получили семьи военных, независимо от того, попали они на фронт в рамках частичной мобилизации, или служат по контракту, или участвуют в СВО в качестве добровольцев. Их жены и дети будут получать бесплатные билеты.

Ранее семьи участников специальной военной операции получили право на бесплатную юридическую помощь, оздоровление детей в лагерях, горячее питание в школе, стипендии, а также помощь в трудоустройстве.