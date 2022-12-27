На карантин закрыли 15 школ в Волгограде и области

Неделю назад на карантин было закрыто больше школ. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгоградской области продолжается эпидемия гриппа и ОРВИ. Из-за этого на карантин на предпоследней неделе 2022 года закрыли 15 школ полностью – это 1,7% от их общего числа в регионе. Частично были приостановлены занятия для ребят в отдельных классах еще 88 школ, в 2 школах-интернатах, 6 детсадах и одном колледже, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном управлении Роспотребнадзора.

- Доля детей в структуре заболевших ОРВИ составила 49%, - рассказали в ведомстве.

При этом эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Волгоградской области превышен на 33%. Все из-за свиного гриппа, который все чаще фиксируют у волгоградцев. Коварный вирус косит сотни людей, многие попадают в больницу с осложнениями.

Инфекционист рассказала, какие новые вирусы нас атакуют, чем сбить сильную температуру и что поможет не заразиться гриппом и легче переболеть.