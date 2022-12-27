Волгоградский губернатор на прямой линии рассказал о развитии экономики в условиях санкций

Фото: пресс-служба АВО.

27 декабря во время прямой линии губернатор Андрей Бочаров рассказал о развитии экономики в 2022 году в условиях серьезных санкций. По словам главы региона, несмотря на ограничения доходная часть бюджета за 11 месяцев выросла на 10% и составила 160 млрд рублей. В этом году на поддержку реального сектора экономики направили 17,4 млрд.

- По итогам года мы выходим по промышленности на общий объем производства в 900 млрд. Индекс промпроизводства будет выше среднего по стране – на уровне 101%. Если возьмем АПК в ценовом выражении – за 250 млрд руб. или 116-118% к аналогичному периоду 2021 года, - рассказал Андрей Бочаров.

Ранее глава региона сообщил во время прямой линии рассказал о потерях в СВО.