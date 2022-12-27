В Волгоградской области растет число заразившихся свиным гриппом

Волгоградцы продолжают заражаться свиным гриппом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области на прошлой неделе на 14% снизилось число заболевших гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущими семью днями. При этом эпидемический порог превышен на 33%, рассказали сайту volgograd.kp.ru в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области. Среди заразившихся почти половина – дети. Волгоградцы продолжают заболевать свиным гриппом.

- По результатам мониторинговых исследований по слежению за циркулирующими респираторными вирусами увеличивается доля вируса гриппа А/H1N1/09 с продолжающейся одномоментной активной циркуляцией других респираторных вирусов: риновируса, метапневмовируса, РС-вируса, а также COVID-19, - отметили в ведомстве.

На прошлой неделе на карантин ушли 15 школ региона – 1,7% от общего числа общеобразовательных учреждений. Закрывались отдельные классы и группы в 88 школах, двух школах-интернатах, шести детских садах и одном колледже.

В период высокого уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ санитарные врачи рекомендуют волгоградцам носить маски для лица в местах массового скопления людей, чаще мыть руки с мылом и обрабатывать их антисептиком, дезинфицировать и мыть полы, столы, парты, стулья, ручки дверей, телефоны, проветривать помещения.