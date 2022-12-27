Губернатор Волгоградской области во время прямой линии рассказал о потерях в СВО

Фото: пресс-служба АВО.

27 декабря губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров проводит прямую линию, где отвечает на вопросы от жителей. Глава региона начал с обращения к семьям военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, по словам губернатора, власти продолжат помогать как защитникам, так и их родным. Также Бочаров рассказал о потерях в СВО.

- К сожалению, при выполнении боевых задач есть потери, потери и среди жителей Волгоградской области. Мы понимаем, что мы не в состоянии вернуть сегодня своих воинов в семьи, но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы помогать семьям. Помогать по-человечески, - заявил Бочаров.

Глава области подчеркнул, что в 2023 году добровольцам, которые решат заключить контракт, продолжат выплачивать по 100 тысяч рублей. Также Андрей Бочаров отметил, как важна поддержка гражданского населения. Волгоградцы продолжают оказывать гуманитарную помощь участникам СВО.