В Волгограде судят пособника мошенников, обманувшего пенсионеров на 1 млн

Мужчина идет под суд. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полиция Волгограда направила в Центральный райсуд уголовное дело в отношении 34-летнего астраханца, обвиняемого в мошенничестве. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, мужчина обманул трех волгоградских пенсионеров на 1 миллионов рублей. Причем действовал уроженец соседнего региона не один, а под руководством кураторов.

Обвиняемый связался с «работодателем», который предложил ему быть курьером – ездить к потерпевшим и забирать деньги. обычно стариков обманывали по известной схеме – сообщали о якобы ДТП, в которое попал родственник, и требовали деньги за избежание ответственности.

- Несмотря на собранные доказательства, свою вину в совершенном преступлении обвиняемый не признал. За содеянное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, - уточнили в полиции региона.