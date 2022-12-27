В Волгограде тротуары на улицах Коммунистической и Ленина обновят за 95,2 млн рублей

Так благоустройство выглядит по проекту. Фото: Администрация Волгограда.

В Волгограде подвели итоги аукциона по выбору подрядчика, который продолжит реконструкцию пешеходных зон на улицах Коммунистической и Ленина вдоль Комсомольского сада в Центральном районе. В мэрии рассказали, после проверки поданных участником закупки документов муниципальный контракт будет заключен с компанией ООО «Альянсстройком».

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал госзакупок, на торги была подана всего одна заявка. Компания проведет реконструкцию тротуаров за 95 миллионов 254 тысячи рублей – и именно столько составляла начальная цена аукциона.

За дальнейшее обновление пешеходных зон на улицах Коммунистической и Ленина в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» проголосовали более 8 тысяч жителей Волгограда. Работы пройдут в следующем году. Подрядчик замостит новое тротуарное покрытие на площади более 10,8 тысячи квадратных метров. Внешний вид должен гармонировать с плиткой, которую уложили во время первого этапа благоустройства. Вдоль пешеходных дорожек появятся скамейки, урны, фонари. Агрономы высадят свыше 270 павловний, сосен, елей, катальп и других растений, в клумбах появятся около 350 роз. На площади 6,8 тысячи квадратных метров будет уложен газон. Для ухода за растениями проложат поливочный водопровод.

В этом году на улицах Ленина и Коммунистической благоустроили первую очередь объекта. Была уложена новая плитка на площади 9 тысяч квадратных метров, смонтировали фонари, обновили систему полива, высадили 1000 растений.