На волгоградских дорогах на новогодних праздниках будут ловить пьяных водителей

На праздниках в Волгограде и области увеличится число нарядов ДПС Фото: Иван МАКЕЕВ

На новогодних праздниках волгоградская Госавтоинспекция усилит контроль над дорожной обстановкой. С 31 декабря по 8 января на магистралях будут дежурить дополнительные наряды ДПС, патрулирование будет вестись в местах массового скопления волгоградцев, где возможно возникновение пробок и аварийных ситуаций. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Будут проводиться рейды по недопущению нарушений ПДД. Особое внимание полицейские уделят пьяным водителям.

Во время затяжных праздников некоторые автомобилисты не боятся садиться за руль в нетрезвом виде, создавая угрозу для себя и других участников дорожного движения. Не останавливает таких водителей и суровое наказание в виде крупного штрафа и лишения прав.

- Госавтоинспекция особо обращает внимание участников дорожного движения, что лояльного отношения к нетрезвым водителям нет ни в период новогодних праздников, ни в какое-либо другое время, - отметили в региональном Главке МВД.

Волгоградцев просят сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя неадекватно на дороге и управляют машиной в нетрезвом видео. ГИБДД будет реагировать на сообщения о пьяных автомобилистах.