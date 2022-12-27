Волгоградцы пожаловались в Роспотребнадзор на некачественные новогодние подарки для детей

Надзорное ведомство подвело итоги горячей линии Фото: Олег Укладов

27 декабря Роспотребнадзор Волгоградской области подвел итоги горячей линии по вопросам качества новогодних подарков для детей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, с 5 по 16 декабря поступило 131 обращение. Чаще всего волгоградцы спрашивали про проведение праздников в школах и детсадах. После коронавирусных ограничений в образовательных учреждениях проходили открытие елки. На втором месте – выбор сладких подарков. На третьем – вопросы организации детских мероприятий в театрах, ДК и т.п.

Так как сейчас родители часто заказывают подарки онлайн, было много жалоб на нарушения со стороны продавцов. В основном на сроки доставки и некачественные товары.

- Обратившимся гражданам были даны консультации и разъяснения по вопросам действующего законодательства о защите прав потребителей и санитарного законодательства, - уточнили в областном Роспотребнадзоре.