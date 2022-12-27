В Волгограде собирают пролетные строения нового моста через ВДСК протяженностью 1,3 км

Мост соберут за 2-3 месяца, после на нем начнут строить дорогу. Фото: администрация области.

Во вторник, 27 декабря волгоградский губернатор Андрей Бочаров и глава Упрдора Москва-Волгоград Юрий Сорокин провели последнее в этом году совещание на месте строительства нового моста через Волго-Донской канал. Сооружение возводят в составе гигантской развязки – обхода Волгограда. Власти региона называют его стратегическим объектом не только для области, но и для страны. Обход Волгограда входит в транспортную схему «Север-Юг».

- Сейчас идут работы первого и второго этапов: по первому — порядка 60% исполнения, по второму — 38% от общего объема работ. Мы планируем к концу 2024 года первый и второй этапы завершить. Они являются самостоятельными проектами и помогут разгрузить транспортную схему города, перенаправить транзит — это очень важно, - заявил Андрей Бочаров.

Посмотреть уже есть на что: частично новый мост уже возвышается над каналом, строители приступили к возведению надвижки. Вместе с эстакадой протяженность моста – более 1,3 км. Непосредственно над руслом собирают пролеты длиной 350 метров. Элементы конструкции изготавливают на заводе по спецзаказу.

- Надвижка пролета пройдет в три стадии и займет порядка двух месяцев», — пояснил Юрий Сорокин. Далее дорожники начнут строить проезжую часть моста.

Всего протяженность 3 этапов обхода Волгограда – более 70 километров. На юге он соединит астраханское направление с элестинским, и с дорогой Волгоград – Котельниково – Сальск. На севере – московскую трассу с ростовским направлением.

- Мы уже говорим о будущем: соединении саратовского и московского направлений, — рассказал волгоградский губернатор.

Обход будет четырехполосным, с множеством развязок , съездов, путепроводов, с площадками для отдыха водителей и пунктами весового контроля.