Спонсор террористов из Волгоградской области проведет более 8 лет в колонии

Волгоградца задержали летом 2022 года. Фото: Александр ЖДАНОВ

Южный окружной военный суд приговорил 27-летнего жителя Волгоградской области Максима Митина к двум годам в тюрьме и 6,5 года в колонии строгого режима. Мужчину, который финансировал запрещенную в России «Хайят Тахрир Аш-Шам»*, признали виновным в содействии терроризму, сообщили сайту volgograd.kp.ru в УФСБ России по Волгоградской области.

На Максима Митина, который спонсировал террористов, вышли сотрудники регионального УФСБ. Следователи возбудили на него дело в июле 2022 года. Ближайшие 8 лет 6 месяцев волгоградец проведет в тюрьме и колонии. Приговор уже вступил в силу.

*запрещенная в РФ террористическая организация