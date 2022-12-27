В районе Волгоградской области нефть из буровой скважины залила почву

Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям

Во Фроловском районе Волгоградской области нефтепродукты залили почву. На загрязнение земли местные жители пожаловались в Росприроднадзор. Специалисты оперативно выехали на место происшествия для обследования территории.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, излив нефтепродуктов произошел вблизи буровой установки фонда скважин Зимовского месторождения, эксплуатируемого ООО «Нижневолжская Нефтяная Компания». Специалисты ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области взяли пробы земли и замерили площадь загрязнения. Нефть разлилась на площади 141 квадратный метр. Участок относится к невыделенным землям Фроловского района, категория которых не установлена.

После того, как станут известны результаты исследований в лаборатории, будут приняты меры к виновникам разлива нефти. Подсчитывается причиненный ущерб окружающей среде.