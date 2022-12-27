Каждого четвертого волгоградца раздражают новогодние фейерверки

Каждого четверного волгоградца раздражают новогодние фейерверки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Близится новогодняя ночь, но не всем жителям Волгограда нравится грохот фейерверков и петард. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru эксперты SuperJob, ночной шум раздражает каждого четвертого волгоградца. Каждый восьмой опрошенный признался, что испытывает негативные эмоции от скучных «голубых огоньков», каждый десятый – от чрезмерного употребления алкоголя.

Также волгоградцы жалуются на недосып из-за нового года, ощущения одиночества и одержимости празднованием. Еще людей раздражает то, что новогоднее мероприятие очень быстро заканчивается.

- Еще 11% опрошенных новогоднее настроение портят другие факторы: упоминались большие расходы, плохая погода, суета, мытье посуды, цены на такси и проч. Ничего не раздражает в новогоднюю ночь 34% горожан, - уточнили эксперты сервиса.

Россияне разделяют эту позицию. У 24% граждан ночной грохот вызывает очень негативные эмоции. Еще 12% заявили, что новогодняя программа уже надоела, 10% пожаловались на избыточное употребление спиртных напитков, а 5% разрождает переедание.