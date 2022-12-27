В Волгоградской области женщина ударила мужа кухонным ножом за упреки в плохом ведении хозяйства

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Котово распитие алкогольных напитков супругами обернулось ножевыми ранениями, больницей и возможным возбуждением уголовного дела. В центральную районную больницу поступил 53-летний мужчина, у которого было проникающее ранение брюшной полости. Медики сообщили об этом в полицию. Оперативники задержали 45-летнюю жену пациента, которая созналась в нанесении раны. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

- Полицейские выяснили, что пострадавший и его жена совместно распивали спиртные напитки. В ходе застолья между ними возникла ссора, в процессе которой мужчина стал упрекать женщину в некачественном ведении домашнего хозяйства, после чего перешел на оскорбления и ненормативный лексикон, - отметили в региональном главке МВД.

Женщина разозлилась, схватила кухонный нож и ударила им супруга в живот. В этот момент в гости к семейной паре зашел родственник. Он увидел раненного и на своей машине отвез мужчину в больницу. Следователи отдела МВД по Котовскому району решают вопрос о возбуждении уголовного дела на супругу и избрании ей меры пресечения. Женщине может грозить до 10 лет тюрьмы.