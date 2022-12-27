В Волгограде в столкновении «Шкоды» и «Лады» пострадала 3-летняя девочка

Девочка попала в больницу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник, 26 декабря, в ДТП в Кировском районе Волгограда пострадала 3-летняя девочка. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного главка МВД, авария произошла примерно в шесть часов вечера на перекрестке улицы 64 Армии.

Известно, что 32-летний водитель за рулем «Шкоды Октавия» ехал по Кирова со стороны Никитина. На перекрестке мужчина решил проскочить на запрещающий сигнал светофора.

- В результате произошло столкновение с автомашиной «Лада Веста» под управлением 40-летнего водителя. ДТП 3-летняя девочка-пассажир автомашины «Шкода» с ушибами была доставлена в медицинское учреждение, - уточнили в областном МВД.

Организована проверка.