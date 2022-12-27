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НовостиОбщество27 декабря 2022 7:07

На прямую линию губернатору Волгоградской области поступило более двух тысяч вопросов

Андрей Бочаров проведет прямую линию 27 декабря 2022 года в Ситуационном центре
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Чиновники обещают ответить на все присланные вопросы.

Чиновники обещают ответить на все присланные вопросы.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На утро 27 декабря 2022 года в чат-бот поступило более двух тысяч вопросов на прямую линию с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Глава региона будет отвечать на них в Ситуационном центре. Начнется эфир в 13.00, сообщил сайту volgograd.kp.ru руководитель ЦУР Волгоградской области Олег Егорушин.

- В числе тем, которые наиболее волнуют жителей нашей области, — поддержка участников СВО и их семей, развитие ЖКХ, здравоохранение, транспорт, создание новых рабочих мест и развитие промышленности, дорожное строительство, газификация отдаленных населенных пунктов, - рассказал руководитель ЦУР.

Все вопросы в ЦУР распределяют по темам и выбирают из них самые популярные. Власти обещают, что ни один вопрос не останется без ответа, даже если не прозвучит во время прямой линии. Те обращения, что останутся «за кадром», передадут в профильные ведомства.

Задать вопрос можно в чат-бот.