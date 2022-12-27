Жителей Волгоградской области предупредили о нашествии крыс в жилые дома

Волгоградцам рассказали о способах борьбы с грызунами Фото: Иван МАКЕЕВ

Волгоградцев предупредили о нашествии крыс, мышей и полевок. При холодах они бегут в жилые дома, где есть запасы еды и очень тепло. Все это способствует размножению грызунов, которые очень опасны. Они распространяют множество инфекций, в том числе чуму, туляремию, паратифы, брюшной тиф, ящур, бешенство, холеру и другие. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области рассказали о необходимости истреблять грызунов, эффективным способом является дератизация.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в ведомстве, дератизация должна осуществляться по результатам ежемесячной оценки специалистами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность. Важно следить за грызунами и истреблять их в заведениях общепита, домах и квартирах, медучреждениях, санаториях и домах отдыха, образовательных учреждениях, на объектах ЖКХ и так далее. В домашних условиях при наличии крыс и мышей их можно ловить при помощи ловушек, капканов, газообразных ядов, родентицидов.

В качестве профилактики для сокращения числа грызунов на дачах и подсобных помещениях необходимо после зимы проводить влажную уборку, причем в смоченной чистой водой ватно-марлевой повязке или респираторе, а также в резиновых перчатках. Посуду нужно обработать кипятком и дезинфицирующим средством, а постельные принадлежности сушить на солнце несколько часов, регулярно переворачивая. На садовых участках и дачах рекомендуют постоянно проводить работы по уничтожению крыс и мышей. Хранить продукты стоит в плотно закрытых емкостях.

- Уничтожайте грызунов доступными методами! При появлении признаков заболевания после проведения работ, связанных с пылеобразованием, обратитесь за медицинской помощью и сообщите о фактах возможного контакта с мышевидными грызунами, - подчеркнули в ведомстве.