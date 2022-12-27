Под Волгоградом осудят укусившего полицейского любителя конопли

Мужчине грозит солидный срок. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Прокуратура Котельниковского района утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело 43-летнего волгоградца, который будучи пьяным укусил полицейского. Плюс к этому дома у него нашли запасы конопли. Мужчина пойдет под суд по двум статьям - применение насилия к представителю власти при исполнении и незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства, сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре Волгоградской области.

По данным следствия, 27 октября 2022 года пьяный житель Котельниково укусил за руку командира ППС. Мужчина был недоволен тем, что на него составили протокол за появление подшофе в общественном месте. После у него дома нашли более 115 граммов конопли. Свою вину волгоградец отрицать не стал. Ему грозит до 10 лет колонии.