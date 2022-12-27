Региональный оператор: уклониться от соблюдения закона не получится

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

В результате взаимодействия ООО «Ситиматик-Волгоград» с правоохранительными органами, выявлены юридические лица, осуществляющие деятельность в отсутствие заключенного договора на вывоз твердых коммунальных отходов. В соответствии с постановлением суда они признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 ст.8.2 КоАП РФ.

Осенью текущего года во время инспекторской проверки были выявлены объекты, работающие без договора на вывоз твердых коммунальных отходов. Специалистами была проведена разъяснительная работа, а также вручены повторные уведомления об обязанности заключить договор с региональным оператором. В отношении юридических лиц, которые не отреагировали и не приняли мер для заключения договора региональный оператор направил обращения в контрольно-надзорные и правоохранительные органы.

Обращаем внимание, что указанное нарушение предусматривает административный штраф вплоть до 250 000 рублей.

В Волгоградской области остаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые не торопятся заключать договор с региональным оператором «Ситиматик-Волгоград». Одни продолжают вывозить мусор в лесополосу, другие складируют в контейнеры для населения или прибегают к услугам нелегальных мусоровывозящих компаний, в отношении таких лиц, которые не отреагировали и не приняли мер для заключения договора региональный оператор продолжает работу по направлению обращений в контрольно-надзорные и правоохранительные органы.

Региональный оператор рекомендует не доводить ситуацию до крайности и добровольно заключить договор на обращение с ТКО. Для этого созданы оптимальные и комфортные условия. Подробная информация и образцы документов доступны на официальном сайте во вкладке «Для юридических лиц». Заявку можно подать дистанционно на официальном сайте 34.citymatic.ru в разделе «Обратная связь», по электронной почте info.vlg@citymatic.ru или почтой России по адресу: 400066, г. Волгоград, ул. Новороссийская, д.5. Дополнительная информация по телефону контактного центра регионального оператора 8 (8442) 23-23-23.

СПРАВКА: только выбранный на конкурсной основе региональный оператор – компания «Ситиматик-Волгоград» - с 1 января 2019 г. имеет право вывозить ТКО и делает это законно, в полном соответствии с утвержденной территориальной схемой в Волгоградской области. Никакие иные компании-перевозчики таким правом не обладают, и привлечение их к вывозу ТКО – прямое нарушение федерального природоохранного законодательства. Такое сотрудничество может повлечь судебные разбирательства, административные штрафы до 250 000 рублей и приостановку деятельности предприятия.