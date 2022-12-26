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НовостиОбщество26 декабря 2022 15:22

Аварию на теплосети устранили в центре Волгограда

Скоро в многоэтажки на Донецкой и Рокоссовского вернется горячая вода
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Волгоградцы скоро будут с водой.

Волгоградцы скоро будут с водой.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Днем 26 декабря 2022 в центре Волгограда несколько многоэтажек на улицах Донецкой и Рокоссовского остались без горячей воды из-за очередного прорыва на теплосети. Трубу спешно залатали. Коммунальную аварию устранили. Горячая вода скоро вернется в дома волгоградцев, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Концессях теплоснабжения».

- Ремонтная бригада уже успешно устранила течь трубопровода малого диаметра. Подача горячей воды по указанным в запросе адресам восстановлена, - рассказали в Концессиях.