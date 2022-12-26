Житель Волгограда перевел мошенникам рекордные 9 миллионов рублей

Волгоградец осчастливил мошенников почти на 9 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгограде, по всей видимости, был установлен рекорд по сумме, которая была переведена на счет телефонных мошенников. 40-летний житель Центрального района города поверил аферистам и перечислил им почти 9 миллионов рублей. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Мужчине позвонили двое неизвестных, один представился работником банка и сообщил о попытке оформления на клиента кредита, другой – полицейским. Оба уверили мужчину, что ему необходимо оформить кредит и перевести деньги якобы на безопасные счета. Волгоградец пошел на поводу у аферистов, оформив займы. В итоге он перевел неизвестным 8,8 миллиона рублей.

- Помните, что сотрудники банка в телефонном разговоре никогда не просят перечислить денежные средства на определённые счета. По всем вопросам, касающимся ваших банковских счетов, обращайтесь в ближайшее отделение банка, - в очередной раз обратились к волгоградцам полицейские.