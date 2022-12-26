В Волгограде многодетной семье, спасенной из горящего дома полицейским, дали жилье

Дом сгорел 21 декабря. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Власти Волгограда вручили ключи супругам с четырьмя детьми из Кировского района, дом которых сгорел в страшном пожаре 21 декабря. Многодетная семья чудом спаслась. Им помог инспектор ГАИ Евгений Козянин. Волгоградцы, воспитывающие трех дочек и маленького сына, остались на без крыши над головой. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, в минувшую пятницу им предоставили муниципальное жилье.

- Им предоставлена квартира из состава маневренного фонда общей площадью порядка 54 квадратных метров, расположенная в одном из домов на улице Маршала Воронова. В жилье установлены сантехника и газовая плита, есть холодильник, жилые помещения частично меблированы, - уточнили в администрации.

Власти пообещали, что семья сможет проживать в доме столько, сколько потребуется.