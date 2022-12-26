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НовостиСпорт26 декабря 2022 14:01

В Волгограде пройдет футбольный турнир под эгидой УЕФА

В соревнованиях примут участие 4 юношеские сборные
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В Волгограде в мае пройдет международный турнир по футболу

В Волгограде в мае пройдет международный турнир по футболу

Фото: Эдуард Пальгунов

Волгоград в следующем году примет футбольный турнир, который пройдет под эгидой Союза европейских футбольных ассоциацией. Это будут первые официальные соревнования после отстранения России с международной футбольной арены. Турнир развития УЕФА пройдет в Волгограде в мае 2023 года, рассказал президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

Известно, что в турнире среди юношеских сборных в Волгограде сыграют 4 команды.

- В составе участников – Россия, Казахстан и Белоруссия, четвертой европейской команды не нашлось. Участвовать будет Кыргызстан, - приводит слова Александра Дюкова сайт РФС.

Напомним, в 2018 году Волгоград принял 4 матча чемпионата мира по футболу. Накануне мундиаля в городе состоялась товарищеская игра между юношескими сборными России и Германии.