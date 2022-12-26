Волгоградские волонтеры ищут для участвующих в СВО снайперов «Ниву»

Ранее военным передали УАЗ и другую гуманитарную помощь. Фото: волонтеры.

Волгоградские волонтеры «Вместе мы сила» продолжают помогать участникам спецоперации на Украине. Добровольцы обратились в редакцию сайта volgograd.kp.ru, передав запрос от военных снайперов, которым нужна «Нива». Организатор волонтерского движения Елена Кожанова рассказала, что машина необходима в ближайшее время. Возможно, найдутся люди, которые смогут помочь. Напомним, ранее компания «100 шин» купила для военных медиков «УАЗ» для перевозки раненых с поля боя.

- Также нам поступила заявка на запчасти для КамАЗа от разведки. Нужны ПЖД 5350 (1 комплект), крыльчатка ПЖД (2 штуки), продольная рулевая тяга (4 штуки), механизм поворота (4310-3401717, 5-1, 3 штуки), тросик включения пониженной передачи (2 штуки), боковое зеркало (3 штуки), малое зеркало (3 штуки), тротуарное зеркало (3 штуки), щетки стеклоочистителя на (15 штук), трапеция на 2 дворника. Возможно, кто-то сможет пожертвовать, - обращаются волонтеры.

Добавим, что добровольцы регулярно передают военным разную гуманитарную помощь - одежду, предметы гигиены, продукты, снаряжение, медицинские препараты.