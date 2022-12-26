Студента волгоградского вуза будут судить за обман преподавателя на 690 тысяч рублей

Уголовное дело направлено в суд Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Волгограде направили в суд уголовное дело о покушении на мошенничестве в особо крупном размере. На скамье подсудимых окажется 19-летний студент из Челябинска, который волею случая обманул преподавателя волгоградского вуза, в котором сам обучается. В марте 2022 года молодой человек вместе с сообщниками пытался похитить у женщины 3 миллиона 380 тысяч рублей. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

- С этой целью злоумышленники представились потерпевшей работниками правоохранительных органов и службы безопасности банка, предложив поучаствовать в эксперименте по поимке преступников, - отметили в ведомстве.

Телефонные мошенники убедили преподавателя перевести свои деньги на «безопасный» счет, который был оформлен на студента. Женщина перевела 690 тысяч рублей, после чего рассказала об участии в «эксперименте» своему мужу. Он понял, что супруга стала жертвой аферистов, и позвонил в полицию, благодаря чему перевод остальной суммы был заблокирован.

19-летний студент полностью признал вину. Ранее с преподавателем он знаком не был. Расследованием уголовного дела занимались сотрудники Главного следственного управления регионального Главка МВД. Прокуратура направила материалы в Ворошиловский районный суд. Студенту из Челябинска грозит до десяти лет тюрьмы. Расследование уголовного дела на его сообщников продолжается.

- Прокуратура Волгоградской области в очередной раз призывает граждан проявлять бдительность при совершении финансовых операций, - обратились в ведомстве к жителям региона.