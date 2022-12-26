В Волгограде подготавливают участок для строительства логистического центра «Вайлдберриз»

Специалисты готовят земельный участок под строительство центра Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде началась подготовка участка к возведению транспортно-логистического центра «Вайлдберриз». Объект станет одним из самых крупных в Южном федеральном округе. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в мэрии, логистический центр построят в Дзержинском районе между улицами Авторемонтной, Дубовая Балка и проездом Бузулукским.

Сейчас специалисты выносят инженерные сети и коммуникации. Объект строится в рамках заключенного до 2031 года инвестиционного соглашения между городом, областью и маркетплейсом. Инвестиции составят порядка 7 миллиардов рублей. Общая площадь транспортно-логистического центра будет примерно 100 тысяч квадратных метров. Объект планируют построить в 2024 году. Он обеспечит рабочими местами около 5 тысяч человек. Центр будет заниматься сбором, хранением, сортировкой и перераспределением товаров.