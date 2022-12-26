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НовостиПроисшествия26 декабря 2022 11:38

Под Волгоградом отец потратил 450 тысяч, выплаченных его дочке после смерти матери

По факту мужчина не воспитывал ребенка, отдав его бабушке
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Следователи возбудили уголовное дело.

Следователи возбудили уголовное дело.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи возбудили уголовное дело на 38-летнего жителя Жирновского района за растрату 450 тысяч рублей, выплаченных государством его 15-летней дочери после смерти матери. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, мужчина был единственным родителем и опекуном несовершеннолетней. С 2018 года на протяжении пяти лет на счет ребенка поступала компенсация за потерю кормильца.

- С июля 2017 года девочка перестала проживать с отцом и переехала к родной бабушке, вместе с тем подозреваемый вверенную ему банковскую карту, на которую производились начисления, не передал, а оставил на личное пользование, - уточнили в областном следкоме.

Проверку проводила прокуратура, по материалам которой следователи возбудили уголовное дело. Расследование уголовного дела продолжается.