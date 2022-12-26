Под Волгоградом отец потратил 450 тысяч, выплаченных его дочке после смерти матери

Следователи возбудили уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи возбудили уголовное дело на 38-летнего жителя Жирновского района за растрату 450 тысяч рублей, выплаченных государством его 15-летней дочери после смерти матери. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, мужчина был единственным родителем и опекуном несовершеннолетней. С 2018 года на протяжении пяти лет на счет ребенка поступала компенсация за потерю кормильца.

- С июля 2017 года девочка перестала проживать с отцом и переехала к родной бабушке, вместе с тем подозреваемый вверенную ему банковскую карту, на которую производились начисления, не передал, а оставил на личное пользование, - уточнили в областном следкоме.

Проверку проводила прокуратура, по материалам которой следователи возбудили уголовное дело. Расследование уголовного дела продолжается.