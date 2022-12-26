Волгоградское УФАС аннулировало закупку энергетиков на 77 млн рублей

Закупку счетчиков провели с нарушениями. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Антимонопольщики аннулировали крупную закупку счетчиков от ПАО «Волгоградэнергосбыт». Энергетики с нарушениями разместили электронный конкурс на поставку приборов учета электроэнергии на 77,3 миллиона рублей, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском УФАС России.

- Жалоба участника была признана обоснованной, принято решение о выдаче предписания об аннулировании закупки, - рассказали в ведомстве.

Один из участников закупки, подать заявки на которую могли только малые и средние предприниматели, пожаловался на то, что заказчик дал преимущества другим. Поставщик должен был предоставить два конкретных документа, подтверждающих совместимость его счетчиков с имеющимся в компании программным комплексом «Пирамида 2.0». Плюс к этому, внеся изменения в извещение, заказчик не установил новые сроки подачи заявок. Что тоже является нарушением 223-ФЗ.