Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 декабря 2022 11:24

Волгоградское УФАС аннулировало закупку энергетиков на 77 млн рублей

Закупку приборов учёта электроэнергии провели с нарушениями
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Закупку счетчиков провели с нарушениями.

Закупку счетчиков провели с нарушениями.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Антимонопольщики аннулировали крупную закупку счетчиков от ПАО «Волгоградэнергосбыт». Энергетики с нарушениями разместили электронный конкурс на поставку приборов учета электроэнергии на 77,3 миллиона рублей, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском УФАС России.

- Жалоба участника была признана обоснованной, принято решение о выдаче предписания об аннулировании закупки, - рассказали в ведомстве.

Один из участников закупки, подать заявки на которую могли только малые и средние предприниматели, пожаловался на то, что заказчик дал преимущества другим. Поставщик должен был предоставить два конкретных документа, подтверждающих совместимость его счетчиков с имеющимся в компании программным комплексом «Пирамида 2.0». Плюс к этому, внеся изменения в извещение, заказчик не установил новые сроки подачи заявок. Что тоже является нарушением 223-ФЗ.