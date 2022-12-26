Как будут работать МРЭО Волгоградской области в новогодние праздники 2023

МРЭО будет работать на каникулах. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жители Волгограда и области смогут зарегистрировать свой автомобиль и получить водительские права на новогодних каникулах в январе 2023 года. О графике работы МРЭО (регистрационно-экзаменационных подразделений) в период новогодних и рождественских праздников сайту volgograd.kp.ru расскзали в Госавтоинспекции Волгоградской области.

- Регистрация транспортных средств и выдача водительских удостоверений будет осуществляться 3, 4, 5 и 6 января 2023 года, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Работать МРЭО Волгограда и области в начале января 2023 года будут с 9.00 до 18.00 с перерывом на обед с 13 до 14 часов.

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