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НовостиОбщество26 декабря 2022 10:38

Как будут работать МРЭО Волгоградской области в новогодние праздники 2023

В ГИБДД рассказали, как будут работать МРЭО Волгограда и области в новогодние праздники в январе 2023 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
МРЭО будет работать на каникулах.

МРЭО будет работать на каникулах.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Жители Волгограда и области смогут зарегистрировать свой автомобиль и получить водительские права на новогодних каникулах в январе 2023 года. О графике работы МРЭО (регистрационно-экзаменационных подразделений) в период новогодних и рождественских праздников сайту volgograd.kp.ru расскзали в Госавтоинспекции Волгоградской области.

- Регистрация транспортных средств и выдача водительских удостоверений будет осуществляться 3, 4, 5 и 6 января 2023 года, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Работать МРЭО Волгограда и области в начале января 2023 года будут с 9.00 до 18.00 с перерывом на обед с 13 до 14 часов.

Также стало известно, как будет работать почта в Волгограде на Новый год.